Football : le gouvernement ravive la flamme des National-Foot 1 et 2 pour septembre 2024

Cette fois sera la bonne. Si l'on s'en tient aux signaux renvoyés, la rentrée des classes pour les championnats nationaux de première et de deuxième divisions est également prévue pour le mois de septembre à venir.

C'est en effet l'issue de la rencontre, mardi écoulé, entre le Premier ministre, Raymond Ndong Sima, le ministre des Sports, André Jacques Augand, et les responsables des entités d’élite que sont la Ligue nationale de football professionnel (Linafp), la Ligue nationale de football féminin (Linaffem) et l'Association des clubs de D1 et D2.

La question du financement, qui a fait de la reprise des National-Foot 1 et NationalFoot 2 un serpent de mer entre les mois de mars et juin écoulés, ne serait plus un obstacle.

" Nous avons trouvé des mécanismes de financement pour le championnat. Je puis déjà vous rassurer que le championnat va bel et bien démarrer en septembre. Nous avons déjà sécurisé les fonds et je prends l’engagement solennel de le dire ici" , a affirmé le ministre Augand.

Une sortie qui n'est pas sans rappeler celle du mois de mars dernier où il arguait des hautes instructions (au final sans suite) du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le compte à rebours est donc lancé après le rendez-vous de la Primature. Avec en charge pour le gouvernement le traitement des préalables émis par les clubs. En priorité le paiement intégral de la dette et de la subvention de l'exercice 2024-2025.

Les clubs, qui ont libéré leurs joueurs après l'officialisation de la saison blanche le mois dernier, devraient disposer de deux mois pour relancer les machines et remplir leurs obligations du cahier des charges.

Avant les trois coups d'une saison qui serait cette fois en phase avec les standards internationaux.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon