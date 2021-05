Les Gabonais de l'étranger : Aubameyang soigne son retour

- Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

- Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal). Avec une passe décisive certes involontaire (pour Mohamed Elneny) et un but acrobatique pour le 2-0 sur la pelouse du Saint-James Park de Newcastle, le capitaine des Gunners n'a pas manqué son retour à la compétition. Après la parenthèse paludisme. C'est le dixième but en Premier League 2020-2021 pour PEA qui va de nouveau finir la saison avec un compteur buts à deux chiffres. Pour la onzième saison de suite, dans une série commencée avec l'AS Saint-Étienne en Ligue 1 lors de l'exercice 2011-2012.

- Mario Lemina (Fulham). La poche de glace fixée à l'arrière de sa cuisse droite au moment de regagner les vestiaires de Stamford Bridge où les Cottagers ont subi la loi de Chelsea (0-2), était la preuve que le remplacement du médian gabonais par le jeune portugais Fabio Carvalho n'était pas que pour des raisons techniques. Il faut dire que ses 78 minutes d'efforts pour faire front à la supériorité des Blues dans le secteur médian, ont laissé des traces.

- Aaron Boupendza (Hatayspor). Il est resté muet aussi bien mardi lors de la victoire de son club sur Gençlebirligi (3-1) que lors de la mémorable correction reçue sur le terrain du Besiktas Istanbul (0-7), quatre jours plus tard. Mal lui en a pris, puisqu'au classement des buteurs, le Canadien Cyle Larin, auteur d'un quadruplé lors du match susmentionné, le Sénégalais Mame Birame Diouf (coéquipier du Gabonais), sont revenus respectivement à deux et trois unités, sur le podium des canonniers de la Super Lig où trône (depuis le début de l'année 2021) le natif de Moanda qui compte 21 réalisations.

- Guelor Kanga (Etoile Rouge de Belgrade). 98 points, 32 victoires, 2 matchs nuls et aucun revers, 96 buts marqués, 16 concédés, 22 sorties victorieuses consécutives (série en cours), la dernière contre Vojvodina (1-0). Un succès qui, à quatre journées de la fin de la Superliga, a validé le 32e titre de champion du grand club serbe. Le milieu de terrain Vert-Jaune-Bleu a apporté sa pierre à l'édifice (23 matchs, 4 buts et 7 passes décisives). C'est son deuxième sacre avec le club où il est sous contrat jusqu'en juin 2023. À son palmarès européen s'ajoutent une coupe de Russie avec le FK Rostov (en 2014) et celle de la République tchèque avec le Sparta Prague (2020).



James Angelo LOUNDOU



