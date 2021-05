Liberté de la presse : promouvoir l'information en tant que bien public

CHAQUE 3 mai, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse. Au Gabon, l’événement a été marqué hier par une cérémonie à laquelle prenaient part, entre autres, le ministre de la Communication, Égard Anicet Mboumbou-Miyakou, l'édile de la commune de Libreville, Eugène Mba, le Représentant-résident de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) au Gabon, Éric Voli Bi.

Occasion pour ces personnalités de rendre hommage aux hommes de médias morts dans l'exercice de leurs fonctions et de se pencher sur la thématique retenue pour cette 30e édition, à savoir, " L'information comme bien public ". Un thème qui, selon le Représentant-résident de l'Unesco, soulève la question de la viabilité des médias, leur rôle dans la production et le partage de l'information, mais surtout la condition des journalistes.

" Pour valoriser, protéger et promouvoir l'information en tant que bien public dans un environnement de plus en plus concurrentiel et affecté par les géants de l'internet, il faut donner aux citoyens les moyens d'agir par le biais des politiques et stratégies durables en matière de médias et de maîtrise de l'information ", a indiqué Éric Voli Bi. Pour sa part, le ministre gabonais de la Communication a attiré l'attention sur le rôle particulier du journaliste dans la production d'informations vérifiées dans l'intérêt du public en vue de permettre à cette information de devenir un bien public.