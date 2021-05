Procès “BLA“  : 2e renvoi pour aujourd'hui

En raison des questions préjudicielles et des exceptions soulevées par le conseil de l'accusé ainsi que des impératifs liés aux dispositifs du Covid-19, l'audience a, encore une fois, été ajournée pour aujourd'hui.

CE sont les exceptions et les questions préjudicielles soulevées par les conseils du prévenu Brice Laccruche Alihanga, à savoir Mes Jean-Paul Moubembe, Anges Kévin Nzigou et Irénée Mezui qui ont quelque peu " grippé " la machine, dès l'ouverture de ce procès. Celui-ci avait connu un premier renvoi, le 29 avril 2021, à la demande des avocats. Ces derniers ayant estimé n'avoir pas été suffisamment imprégnés du dossier et échangé avec leur client ont alors sollicité un renvoi afin de mieux se préparer à une défense efficace.

Hier, alors que le président du tribunal entamait le procès, Me Anges Kévin Nzigou demandait la parole pour revenir sur l'infraction pour laquelle est poursuivi l'ancien directeur de cabinet du président de la République et ancien membre du gouvernement. " Puisqu'il s'agit de l'obtention frauduleuse des documents administratifs, le dossier comprend de nombreuses imprécisions qu'il ne serait pas mauvais d'éclairer, d'autant que dans le dossier, le mode opératoire pour les obtenir n'existe pas. À partir de ce moment, notre souhait est que les témoins de cette affaire de faux documents administratifs soient également entendus". Son confrère, Me Irénée Mezui, n'en dit pas moins. Mieux, il conforte cette position d'autant que selon lui, " en enquête préliminaire, le rapport issu de cette dernière conclut à l'absence d'infraction". Et le président du tribunal de vouloir comprendre si ces questionnements sont de l'ordre du " In limine litis " (expression latine du droit procédural signifiant " au commencement du procès") ou " l'on plaide déjà au fond ". D'autant que les questionnements soulevés peuvent bien alimenter le traitement au fond du dossier.



E. NDONG-ASSEKO



