Le gouvernement intensifie sa lutte contre le mercure

Les pouvoirs publics ont décidé, sans tambour ni trompette, d'interdire sur le territoire national l'utilisation d'amalgames dentaires (plombages) ou d'autres produits qui contiendraient du mercure. Pour en être informé, il fallait tomber sur le Journal officiel du 1er juin passé.

On y retrouve un arrêté qui porte interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation des amalgames dentaires, des thermomètres et des tensiomètres à mercure au Gabon. Pour certains spécialistes de la santé, il est anormal que les pouvoirs publics aient mis autant de temps pour officialiser une mesure aussi importante.

En effet, si c'est au début du mois de juin que le gouvernement a publié l'arrêté dans le Journal officiel, c'est en octobre 2023 que les signatures nécessaires ont été apposées.Un retard qui n'a pas servi la lutte contre le mercure, estiment-ils.

Malgré tout, ils reconnaissent l'importance du sujet. Ainsi, le Gabon part à la chasse contre les amalgames composés de mercure à 50 %, d'argent à 30 %, de cuivre à 10 % et d'étain à 10 % utilisés pour traiter les caries dentaires.

Et derrière, un système de contrôle a été conçu. Les établissements de soins dentaires publics ou privés vont devoir former leurs praticiens aux techniques et méthodes de restauration sans mercure. Une formation qui devra être sanctionnée par la délivrance d'un certificat de formation validé par le ministère de la Santé.

L'autre contrainte est que le chirurgien-dentiste devra désormais, avant de remplacer les anciens plombs et poser les matériaux sans mercure, avertirle patient sur les soins les mieux adaptés à sa situation et signer une déclaration sur l'honneur.

Les prix de l'acte sont ceux validés par la Santé. Même les compagnies d'assurances de santé, exerçant au Gabon, ont été averties. Elles ne doivent plus couvrir ou rembourser la pose d'amalgames dentaires incriminés.

Serge A. MOUSSADJI

Libreville /Gabon