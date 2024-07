Miss Tourisme Gabon 2024 : la palme à Medza Ondo !

Dans le but de promouvoir la beauté gabonaise à travers le tourisme, l'association "Événements de Femmes", en partenariat avec la maison de couture Franisia Espace-Mode, le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts et celui du Tourisme et de l'Artisanat, a organisé la semaine dernière la première édition du concours "Miss Tourisme Gabon 2024".

" Le but de ce concours est d'amener les jeunes, par le biais d'une activité ludique, à s'intéresser à l'entrepreneuriat dans des domaines qui ne les intéressent pas, dans le cadre des débouchés habituels après les études. Il s’agit aussi d'aller au-delà des concours classiques de beauté en privilégiant l'intellect sur le critère de la beauté qui est, à notre humble avis, à bien des égards , une notion subjective", explique Annaïck Piga MakagaKoumba, présidente du comité d’organisation du concours.

Avec pour thème ,"l’entrepreneuriat féminin dans les domaines touristiques et culturels", les candidates, qui étaient au nombre de 397, sont passées par une sorte de filtre fait d'étapes de qualification afin d'en retenir les 18 finalistes.

Ces dernières se sont ensuite affrontées sur les thématiques en lien avec le digital dans le tourisme, la fabrication de bijoux, la mise en place d'un village pour enfants, la fabrication de boissons rafraîchissantes à partir du manioc , le développement des langues locales et bien d’autres sujets.

Au terme du concours, c’est Mirabelle Jolie Medza Ondo qui a eu les faveurs du jury. Aussi a-t-elle obtenu plusieurs prix du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et d'autres partenaires.

La 1re dauphine a, elle aussi, été récompensée par le ministère de la Culture.

Et les trois autres dauphines par d'autres partenaires.

H.N.M

Libreville/Gabon