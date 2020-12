Football : "Bouenguidi Sports est une bonne équipe"

Le vainqueur de cette double confrontation ira directement en phase de groupes. Quant au vaincu, il disputera deux autres matchs de cadrage afin d’intégrer la phase de poules de la Coupe de la Confédération Total.

Habitués à jouer les premiers rôles en compétitions africaines, notamment en Ligue des champions, les Corbeaux de Lubumbashi prennent très au sérieux le match de Libreville. Le coach adjoint du TP Mazembe Isaac Kassongo l'a fait savoir à nos confrères congolais. "Nous prenons très au sérieux ces deux matchs face à Bouenguidi Sports. Nous connaissons notre adversaire. Bouenguidi Sports est une bonne équipe. J'ai visionné la vidéo de cette équipe. Elle joue très bien en transition rapide et placée. Tout en étant très forte sur les balles arrêtées", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "Ce match sera d'une haute intensité tactique. Et comme on joue à l'extérieur, nous devons tout faire pour ne pas prendre de buts. Nous sommes obligés de bien négocier le match aller et revenir chez nous pour mieux faire."