Football : Aubameyang va signer à Al Qadisiyah jusqu’en 2026

Une saison et il s’en va. Voilà en quoi se résume le passage de l’international gabonais Pierre Emerick Aubameyang au sein de la cité phocéenne.

En effet, recrue phare du dernier Mercato d’été de l’Olympique de Marseille, l’attaquant gabonais va s’engager avec la formation saoudienne Al Qadisiyah. Après avoir longuement échangé avec sa direction et pris connaissance du retour du chilien Alexis Sanchez, l’ancien buteur du Borussia Dortmund et du FC Barcelone a pris la décision de rejoindre la Saoudi pro League et une formation qui compte déjà dans ses rangs un certain Nacho, ancien joueur du Réal de Madrid.

« Aubameyang va signer un contrat jusqu’en 2026 », indique Fabrizio Romano sur ses réseaux sociaux. Le meilleur buteur de l’histoire de la League Europa va donc rejoindre un championnat dans lequel évolue un certain Cristiano Ronaldo et Sadio Mane.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon