Le CTRI transforme Libreville en chantier : l'expertise des PME gabonaises

Fini les hésitations pour accorder des marchés aux Petites et moyens entreprises (PME) gabonaises au motif d'une expertise qui ne serait pas avérée.

Avec le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), une bonne brochette de ces PME sont engagées dans plusieurs chantiers çà et là, à travers Libreville, voire dans l'arrière-pays. Les résultats sont probants et satisfaisants, apprend-on.

Et sur plusieurs chantiers visités par nos reporters, par exemple, les travaux "sont exécutés à hauteur de 50 % par quelques PME gabonaises. Et celles-ci ont recours à une main-d’oeuvre essentiellement composée de jeunes gabonais", assure M. Assoumou, ingénieur en génie civil et chef de chantier de construct ion du lycée d'excellence d'Akanda.

Déjà, ce dernier relève que sur la centaine d'ouvriers déployés sur le chantier de construction de ce futur établissement secondaire, on compte une cinquantaine de Gabonais, en plus du staff dirigeant. Ce qui augure de lendemains meilleurs pour la jeunesse gabonaise formée dans les métiers du BTP.

C'est à juste titre que M. Assoumou, qui est un juriste de formation, a opéré sa reconversion dans le domaine du bâtiment.

"J'exhorte mes frères gabonais à faire comme moi. Il est temps que nous soyons nous-mêmes au coeur de la construction de notre pays. Ce qui est bien, c'est que les autorités en place ont un regard particulier sur les PME gabonaises au moment de l'octroi des marchés", reconnaît notre interlocuteur.

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon