Olympique de Marseille : PEA de plus en plus proche d'un départ

En France comme en Italie, la possible nouvelle arrivée du Chilien Alexis Sanchez dans la cité phocéenne pour signer un nouveau bail avec l’Olympique de Marseille prend de plus en plus forme.

De l’autre côté, le départ de l’international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang ne fait plus l’ombre d’un doute. Selon nos confrères de la presse hexagonale, Pablo Longoria met tout en oeuvre pour tenter d’améliorer l’effectif marseillais. Et pour ce faire, un chamboulement du secteur offensif est en marche.

" En attaque, tout se met en place pour un chassé-croisé d’envergure avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, plus gros salaire du club et largement le meilleur buteur de la saison passée. L’agent du joueur gabonais a prévenu l’OM qu’il comptait bien accepter l’offre venue d’Arabie saoudite, considérée comme impossible à refuser ", précisent nos confrères de foot01.com.

Si pour l’heure, l’attaquant gabonais n’a pas pris sa décision concernant son avenir, les clubs saoudiens continuent de revenir à la charge pour s’attacher les services du meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa.

Dans cette perspective, la direction d'Al-Shabab, 9e du dernier championnat, serait prête à payer le prix fort pour l’attaquant gabonais.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon