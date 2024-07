Franceville : plusieurs quartiers du 3e arrondissement à la merci des gangs

Plusieurs quartiers du 3e arrondissement de Franceville, chef lieu de la province du Haut-Ogooué, sont présentement à la merci de nombreux gangs.

Les derniers cas d'insécurité ont été signalés par les chefs de quartier de Menaye-Escalier, Mangougou, Matebelé 1 et 2, la Carrière et Leconi. Au fil du temps, les gangsters ont même réussi à circonscrire une zone baptisée Kinguelé de Franceville.

Dans ce nouveau quartier, vols à l'arme blanche, braquages, vente et consommation de stupéfiants sont autant de délits commis au quotidien par ces malfrats.

Et certains auxiliaires de l'administration de faire savoir au délégué spécial en charge de la gestion de la ville que'' ces délinquants n'ont peur de personne, ils opèrent aux alentours de 19 heures à certains endroits peu éclairés . Et ills ne cessent de nous matraquer psychologiquement que la prison n'est qu'une simple formalité pour eux, d'autant qu'ils finiront par sortir ".

Aussi les habitants de ces quartiers du 3e arrondissement vivent-ils au rythme imposé par ces délinquants prêts à tout pour imposer leur loi.

Parmi les victimes régulièrement attaquées, et qui ne savent plus à quel saint se vouer, on dénombre plusieurs boutiques appartenant à des expatriés.

Pour l'heure, les habitants de Menaye-Escalier, Mangougou, Matebelé 1 et 2, la Carrière et Leconi attendent que des mesures concrètes soient prises par les pouvoirs publics.

De sorte que les gangsters soient définitivement mis hors d'état de nuire et que la peur change enfin de camp.

Léa DAOUD

Franceville/Gabon