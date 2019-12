Football : Appindangoye "tout feu tout flamme"

Engagé pour deux saisons par Sivasspor, actuel leader de la Süper Lig, le défenseur central des Panthères effectue là, incontestablement, la plus belle saison de sa jeune carrière internationale. Titulaire indiscutable, notre compatriote a l'entière confiance du coach Rıza Çalımbay.

En effet, en 15 journées de championnat, "Appi" a été aligné en autant de rencontres. Au sein d'une formation surprise, qui est revenue en première division en 2017. Et qui joue désormais les premiers rôles dans l'élite devant les cadors que sont Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas. Sivasspor (33 pts) occupe d'ailleurs la première place du championnat, à six longueurs du club d'Istanbul BB.