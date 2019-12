Taekwondo : Passation de grades au club Élite Académy

Ces jeunes élèves ont été évalués par un jury composé de très grands maîtres de cet art martial. À savoir : Mavoungou, Dowe, Piyther, Moussiengaka, Mboukou, Nambo et Hallassan. Les épreuves techniques, à travers lesquels ces jeunes ont été évalués, portaient sur la maîtrise des bases (kibon), des kata (poomsae), des casses (kyokpa) et de l’art du combat (kyorougui).

Il faut signaler que le club Élite Académy existe depuis plus d’une dizaine d’années et a la particularité d’exceller dans la formation des jeunes pépites. Nous en voulons pour preuve leurs nombreuses victoires aux compétitions de jeunes, à l’instar de baby taekwondo ou des compétitions organisées par le Me Park.