Donald Nze à Maniema Union : des challenges à tous les niveaux

D'abord pour renvoyer l’ascenseur aux dirigeants d'un club restés influencés par sa solide prestation avec l'AS Pélican, tombeuse en 2019 de la formation de Kindu, au premier tour de la coupe de la Caf.

Mais le gardien de but international gabonais n’arrive pas en terrain conquis. Il devra faire avec la concurrence d’Arnold Matumele, titulaire sortant et membre de la sélection A’ de la RD Congo.

Mais à ''Man Un'', on entend faire cohabiter deux portiers et tirer le meilleur de chacun. "Donald Nze est un gardien de but avec beaucoup de qualités. Dans une saison très longue sur le plan domestique et une scène africaine où notre club vise au minimum la phase de poules de la coupe de la Caf, une alternance saine entre deux gardiens de grand talent reste un atout", argumente Racheté Lumbu, le chargé de la communication de l’AS Maniema Union.