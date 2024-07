JO Paris 2024 : L'Union, seul média gabonais accrédité

Selon les chiffres communiqués par le Comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo) de Paris-2024, 34.000 journalistes et techniciens dont 26.000 accrédités sont attendus à Paris pour les JO.

La question qui se pose en rapport avec notre sujet est celle de savoir comment sont choisis les médias accrédités devant prendre part aux JO : le cas du Gabon.

" Premièrement, il faut savoir que le choix du ou des médias accrédités est du ressort exclusif des CNO. Deuxièmement, le nombre de médias accrédités est fonction du nombre d'athlètes qualifiés aux JO lors de la précédente édition. À Tokyo, nous étions cinq, ce qui, par conséquent, nous donne une place au niveau des médias ", renseigne le secrétaire général du Comité national olympique du Gabon José Walter Foula. Au niveau des Jeux olympiques, il existe deux types d'accréditations pour les médias.

Les médias qui paient les droits, notamment la télévision et les médias qui accompagnent chaque délégation sportive.

Dans ce cas, comment sont alors choisis les médias accrédités ? " Pour le cas du Gabon, vu qu'il n'y a pas des droits télé à payer, c'est donc le quotidien L'Union qui est choisi par le CNOG. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le quotidien national et dont la crédibilité n'est plus à démontrer. Et je précise qu'en termes de droit, la presse écrite et en ligne n’est pas concernée. On aurait pu choisir une presse en ligne mais c'est L'Union qui a été choisie comme à Tokyo, Londres, Rio, Pékin…", a-t-il conclu.

Willy NDONG

Libreville/ Gabon