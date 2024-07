Agro Business Group : l’Etat acquiert 35% des actions pour accroître la production

Dans une note parvenue à notre Rédaction, le ministère de l’Economie et des Participations annonce l’acquisition de 35% des parts du capital social de l’entreprise Agro business Group.

En effet, conformément aux très hautes instructions du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministre de l’Économie et des Participations a signé, le 24 mai 2024, au nom de l’État gabonais, un accord portant acquisition de 35% des actions du capital social de la société AGRO BUSINESS GROUP (ABG), spécialisée dans le développement et la gestion de projets agro-industriels au Gabon et à l’étranger », précise le communiqué de presse.

Selon les termes de l’accord, l’État acquiert 2 590 000 actions représentant 35% du capital social de la société ABG, pour un montant d’environ 4 milliards de FCFA.

De plus, précise le document « cette acquisition permet à l’État de désigner deux (02) administrateurs au Conseil d’Administration de la société et, ainsi, de participer à la gouvernance de celle-ci.

En contrepartie, la société ABG s’engage à maintenir et moderniser son outil de production à l’intérieur du pays, préserver environ 800 emplois directs sur les quatre (04) sites (Bitam/Mitzic/Nsilé/Kango), apurer les arriérés de salaires et améliorer les conditions de travail de ses employés, accroître la production ».

Cette opération participe à la mise en oeuvre d’une meilleure gouvernance économique au profit de la population.

Elle permet, en effet, de renforcer le processus de création de richesse dans le pays et de préserver de nombreux emplois.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon