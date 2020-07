Jean-Fernand Bidona : ''Ce sont nos efforts qui nous valent cette distinction''

Le président de Bouenguidi Sport, Jean-Fernand Bidona, s'est entretenu avec la presse, hier. Une première, depuis la désignation de son équipe par la Fégafoot pour représenter le Gabon en Ligue des champions. L'occasion pour le président Bidona de passer au scanner le parcours de cette formation qui ne compte que quatre années d'existence.

Une succession de succès qui, en plus de forcer l'admiration, fait de lui un légitime détenteur du titre, quoi que l'on dise. "Bouenguidi Sport a été désignée champion de par ses résultats. Autrement dit, ce sont nos efforts de plusieurs années qui nous valent cette distinction, et non une quelconque faveur", a expliqué le président dudit club. Avant de se projeter d’ores et déjà, sur l'aventure africaine qui attend son équipe.