Football : comment faire pour que les Gabonais s'intéressent à leur championnat ?

Ces dix dernières années, de nombreux Gabonais se sont désintéressés, à tort ou à raison, de leur Championnat national.

Pis, le public sportif a même déserté les stades au point de voir, chaque journée du National-Foot, des rencontres se dérouler devant des gradins quasiment vides. Même en cas de derbys ou d'affiches a priori alléchantes.

La question qui se pose alors est celle de savoir que faire pour que les Gabonais s'intéressent à leur championnat. Déjà, il faudrait savoir que le public ne vient plus seulement au stade voir un match, il vient assister à un spectacle, avec des joueurs de qualité et échanger entre amis.

Interrogé sur la question, le président de l'AS Val de Libreville, Gilbert Mouleka, donne quelques pistes de solutions.

" S'agissant de la problématique centrale qu'est l'attractivité du championnat, laissezmoi vous dire que le football de compétition ou d'élite est un ''produit marchand'' pour lequel il faut intégrer plusieurs paramètres, dont la structuration des clubs, leur management, les aspects de formation, d'infrastructures, de recrutement et, évidemment, le mode de financement ou ce que les uns et les autres appellent modèle économique, avoir des ambitions et des objectifs clairement exprimés.

