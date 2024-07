VIH/Sida : le virus circule toujours !

La dernière Enquête démographique et de Santé (2019-2021) révèle que 24 % de femmes et 49 % d'hommes n'ont jamais fait de test de dépistage du VIH/ Sida.

En outre, plus de 80 % d'hommes et de femmes savent où aller se faire dépister, mais rechignent souvent, par peur de franchir le pas, ou trouvent fastidieux de se rendre dans les formations sanitaires.

"C'est la raison pour laquelle on a décidé, dans le cadre de nos activités normales et régulières, d'aller vers les populations. Au moins ici, quelqu'un peut descendre du bus, venir vers nous et connaître son statut en 5 ou 10 minutes avant de continuer son chemin",explique Alexis Nguema Obame, directeur général par intérim à la Direction générale de la Prévention du Sida (DGPS), rencontré samedi sur le site de Rio.

C'est qu'après quelques années d'hibernation consécutives à certaines contraintes , financières notamment, cette administration sous tutelle du ministère de la Santé a renoué la semaine dernière avec ses "Vacances sans Sida".

Une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit et anonyme du VIH pour rappeler justement aux jeunes vacanciers à l'inclinaison sexuelle de plus en plus précoce, débordante, et souvent tentés de "se lâcher" en pareille période, que le virus, lui, ne prend jamais de vacances.

"Le Sida est toujours d'actualité, circulant d'une personne à une autre" même s'il semble qu'il y ait de moins en moins de bruit autour de cette pandémie.

Que pour se garder de gros soucis sanitaires susceptibles de se compliquer par la suite, il vaut mieux prévenir que guérir en choisissant l'un des trois moyens de lutte mis à la disposition de tous : abstinence, fidélité ou usage du préservatif.

La preuve que le Sida est toujours actif est fournie par les trois premiers jours de la campagne , menée successivement sur les sites des Charbonnages (300 personnes dépistées, 10 cas positifs), Nzeng-Ayong (168 dépistages, 5 cas positifs) et de Rio (172 personnes dépistées, 8 cas positifs).

"Ça peut paraître faible, mais pour nous c'est encore beaucoup. Nous aimerions avoir zéro cas positif. Il y a donc du travail encore à faire : sensibiliser toujours, conscientiser et rappeler à l'ordre pour dire aux gens que le Sida est toujours là, faisons attention", suggère Alexis Nguema Obame. Il explique que les cas trouvés positifs sont pris en charge par les services compétents.

"Je rappelle à ce niveau que la prise en charge est de plus en plus décentralisée. Une fois que vous êtes testé positif, les services spécialisés prennent en charge le malade et l'instruisent dans toutes les étapes menant à la réduction de la charge virale."

---

Vous avez lu 50%de cet article.Retrouvez-le dans notre journal en version numerique en cliquant sur le lien: www.e-kiosque-sodipresse.com

---

Olivier NDEMBI

Libreville/Gabon