Denis Bouanga et les retombées de son rêve américain

ILS étaient les favoris et n'ont pas failli à domicile. Denis Bouanga et ses équipiers de Los Angeles Football Club ont remporté la 27e édition de la Major League Soccer (MLS). Après avoir battu samedi Philadelphie Union au terme d’une épique finale des Play-off (3-3 et 3 tirs au but à 0). C’est d’abord le Gallois Gareth Bale, la recrue star de l’intersaison (avec le défenseur italien Giorgio Chiellini) entré à la place du Mexicain Carlos Vela (97e minute) qui a arraché l’égalisation au bout d’un long temps additionnel (128e minute). Avant que James McCarthy, le gardien de but américain entré en jeu à la place du Ghanéen Kwadwo Opoku (117e), suite à l’exclusion du rempart titulaire, l’international canadien Maxime Crepeau, repousse deux tirs au but. Et les Angelinos sont envoyés au paradis par le tireur final, l’Espagnol Ilie Sanchez.

Après l’échec initial du compatriote de ce dernier, Cristian Tello, Bouanga avait été le premier de son équipe à réussir la transformation de son tir au but. Laissant son empreinte sur le happy end qui a embrasé le Bank of California stadium, la maison du LAFC. Fondé en 2014 et ayant acquis le statut professionnel en 2018, suite à son accession en MLS, le deuxième club de la capitale de la côte ouest des États-Unis a donc remporté le premier titre de champion de sa jeune histoire et succède à New York City FC sur le trône nord-américain. Il reste toutefois à bonne distance de son prestigieux rival, le Los Angeles Galaxy, avec ses cinq sacres. L’attaquant gabonais qui avait déjà acquis avec son club le titre de meilleure équipe de la saison régulière et celui de champion de la Conférence Ouest, a ainsi coché une première case de champion national (se limitant jusqu'ici au sacre en National avec le RC Strasbourg en 2016) sur son palmarès.

Comme l’ont fait avant lui au plus haut niveau à l’étranger, au moins une fois, d'autres porte-étendard Vert-Jaune-Bleu. De Daniel Cousin (Glasgow Rangers, Écosse) à Guelor Kanga (Étoile Rouge Belgrade, Serbie), en passant par Mario Lemina (Juventus Turin, Italie), Didier Ovono Ebang (Dinamo Tbilissi, Georgie), Malick Evouna (WAC Casablanca, Maroc, et Al Ahly, Égypte), Alain Djissikadie et Cédric Moumbamba (TP Mazembe, RD Congo). Passé en moins de deux mois et demi de la pénombre de la Ligue 2 française à la lumière et aux paillettes d'un sacre en MLS dans la cité des anges, l'ancien stéphanois qui a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 10 matchs, savoure, à bientôt 28 ans (le 11 novembre prochain), les retombées d'un rêve américain préféré aux sirènes des écuries européennes. Ainsi qu'au cadre de vie.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon