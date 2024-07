Belinga : Ivindo Iron veut plus de garanties

Le ministre de l’Économie et des Participations, Mays Moussi, a reçu lundi dernier, une délégation de la Société Ivindo Iron conduite par son directeur général, Edward Kalajzic.

Les responsables de la Société adjudicataire du projet d'exploitation du gisement de fer de Belinga sont venus entretenir le membre du gouvernement sur l’avancement de la phase d’exploitation qui est dans les délais impartis.

Edward Kalajzic a fait savoir que pour la bonne marche du projet, l’implication des communautés locales est constante et la prise en compte de leurs volontés est effective. Aussi, a-t-il indiqué, plus de 85% des agents de la structure et de ses partenaires sont gabonais.

Toutefois, étant soumis à des pressions de la part de son Conseil d’administration, il souhaite avoir plus de clarté sur lesdirectives et les garanties du gouvernement sur les droits qui leur sont réservés par la convention minière (impôts, douane…).

En réaction, le ministre a rappelé à son interlocuteur que chaque entreprise qui conduit une activité économique au Gabon doit absolument intégrer le fait qu’elle doit contribuer pour la collectivité par le biais des impôts et des droits de douane.

Elle ne devrait pas conditionner ses investissements aux exonérations qui peuvent lui être accordées. Mays Mouissi a souhaité également savoir comment, à court et moyen terme, la société fera pour la mise en place des infrastructures permettant le bon acheminement du minerai.

En effet, celui-ci n'est possible que grâce à des investissements logistiques plus importants que celles réalisés pour développer la mine.

MSM

Libreville/Gabon