Drame du PK8: Alain-Claude Bilie By Nze  annonce un plan de relogement des familles du PK8

LE vice-premier ministre, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Alain-Claude Bilie By Nze, était devant la presse nationale et internationale ce lundi à l'auditorium de Gabon Télévisions. Occasion pour le porte-parole du gouvernement de revenir sur les sujets ayant marqué l'actualité nationale ces dernières semaines. Dans un premier temps, membre du gouvernement a mis l'accent sur la participation du président de la République, Ali Bongo Ondimba à la Cop27. "Le président de la République participe, aux côtés, de près d’une centaine de chefs d’État, et de gouvernement, à la COP 27 qui se déroule actuellement à Sharm-el-sheick, en Égypte. Le Gabon, par la voix du président de la République, entend faire entendre les préoccupations de l’Afrique et la nécessité pour la communauté internationale de concrétiser ses promesses pour in fine, accompagner le continent dans ses efforts d’adaptation et de résilience".

Par la suite, Alain-Claude Bilie By Nze est revenu sur la récente tournée du chef de l'État dans la province de la Ngounié. "Le président de la République s’est ainsi réjoui de pouvoir se retrouver à Mouila où il a pu échanger avec les notables, les cadres et les représentants de toutes les sensibilités religieuses. Il a ainsi visité plusieurs sites et activités à fort impact économique et social", a-t-il fait savoir. Le drame du PK8 n'était pas en reste. La problématique des glissements de terrains en raison des pluies torrentielles qui s'abattent sur la capitale gabonaise a conduit l'équipe Ossoucka a trouver une solution immédiate. Le VPM a indiqué que "dans les jours à venir, le gouvernement indiquera les modalités et le lieu d’installation des familles impactées".

Aussi, est-il revenu sur le projet pour l’Alimentation en Eau Potable et Assainissement du Grand Libreville (PIAEPAL), inscrit dans le Plan d’accélération et de transformation (PAT), sans oublier les journées de l'industrie.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon