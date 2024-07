Port-Gentil : des actes de naissance à près de 200 enfants apatrides

Cent quatre-vingt-dix-sept (197) actes de naissance ont été délivrés au service d’état civil de la mairie de Port-Gentil à des enfants apatrides recensés lors de l’opération menée il y a deux ans par le gouvernement et l’Unicef, via la Direction provinciale des Affaires sociales, le service provincial de la Famille et le tribunal de Port-Gentil.

L’objectif fixé à l’époque étant de recenser 1000 enfants apatrides à travers la province de l’Ogooué-Maritime.

Si l’objectif a été atteint voire dépassé, de même qu'on peut se réjouir de l’aboutissement heureux de ce dossier pour de nombreux enfants, il n'en demeure pas moins que la question des enfants apatrides est loin d’être réglée.

Et pour cause, malgré les moyens importants mobilisés par l’État et ses partenaires, et en dépit de la prolongation des délais de déclaration des naissances et les nombreuses campagnes de sensibilisation, il se trouve encore des cas d’enfants sans acte de naissance.

Et c'est pendant la rentrée scolaire, au moment des inscriptions ou des examens scolaires, que l'on se rend bien compte de la situation.

À cela, il faut ajouter la situation des centaines d’actes de naissance régulièrement établis et non retirés par les ayants droit.

Toute chose qui devrait amener les administratifs à multiplier les campagnes de sensibilisation et, sans doute, la mobilisation de nouveaux moyens pour arriver à éradiquer cette problématique des enfants apatrides qui prend de l'ampleur dans notre pays.

Fidèle AFANOU EDEMBE

Port-Gentil/Gabon