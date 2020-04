Covid-19 : Avomo Ella pénalisée...

En confinement à Libreville, Célestine Avomo Ella fait partie des athlètes, au même titre que les disciplines ou organismes du monde entier, qui subissent les perturbations occasionnées par le coronavirus (Covid-19).

Depuis que la pandémie a forcé l'instance mondiale du tennis (ITF) à emboîter le pas à l'Association de tennis professionnel dames (WTA) et messieurs (ATP) qui a suspendu ses différents circuits jusqu'au 13 juillet prochain, la joueuse gabonaise accuse le coup. Même si, pour elle, le plus important est de remporter le plus grand chelem de l'année : éradiquer le Covid-19. Avant de retrouver les courts.

"Après la maladie, il s'agira d'un grand défi pour tous de revenir à la compétition. Nous devrons tous être motivés comme jamais. Pour cela, il faut rester positif et garder les rêves d'un retour tôt ou tard", avance la jeune droitière de 19 ans.

Elle qui, du fait de la pandémie, se contente d'un programme personnalisé de trois footings hebdomadaires de 30 minutes et du travail en salle de gymnastique. "Les instances ont conseillé aux sportifs d'éviter trop d'efforts physiques, pour ne pas éventuellement affaiblir le système de défense immunitaire'', dit-elle.

Non sans rappeler le manque à gagner que va occasionner la suppression des différents circuits juniors et professionnels durant une période pouvant aller au-delà des dates initiales de reprise.

Samuel Abessolo Metogho, son mentor, remonte même plus tôt, au début de l'année 2020, pour relever les manques. Il rappelle, notamment, le programme qui devait débuter par une tournée europénne et se terminer aux Etats-Unis.



James Angelo LOUNDOU



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport