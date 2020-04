Boxe : Les derniers espoirs de Franck Mombey

La blessure à la cheville contractée par le boxeur gabonais lors de son combat perdu par abandon au troisième round devant le Namibien Tryagain Morning Ndevelo, avait quasiment sonné le glas de ses illusions, au sortir du Tournoi de qualification olympique (TQO) zone Afrique à Dakar (Sénégal).

Ce d'autant plus qu'il n'aurait vraisemblablement pas été au maximum de ses possibilités techniques et athlétiques pour profiter de l'ultime session de rattrapage d'un niveau encore plus relevé au TQO de Paris (France). Lequel était initialement programmé au mois de mai prochain.