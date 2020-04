Médicaments : Les anti-inflammatoires proscrits en période de Covid-19

Dans une note circulaire datée du 25 mars, le chef du département Diagnostic médico-technique du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) a mis en garde la population contre la consommation en automédication des anti-inflammatoires pendant la période de pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Les produits "Advil, Voltarene, Ibuprofene, Aspirine... ne doivent pas être pris en automédication. Seuls l'Efferalgan, le Doliprane, le Panadol et le Paracetamol sont conseillés". C'est ce qu'indique la note signée du Pr Solange Isabelle Andeme Afene, chef du département Diagnostic médico-technique du CHUL, et le Dr Léonard Kouegnigan Rerambiah, chef de service Biologie médicale. En effet, les produits contre-indiqués dans cette note circulaire sont des anti-inflammatoires qui, selon les spécialistes de la santé, pourraient être des facteurs d'aggravation du Covid-19. Précisons cependant que la liste des médicaments proscrits est non exhaustive. On y retrouve également les produits Antadys, Cortisone, etc.

Les pays qui, à ce jour, ont enrégistré un nombre très élévé de cas de coronavirus ont pu expérimenter que la prise d'anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène, le cortisone, étaient responsables des complications infectieuses chez les personnes atteintes du Covid-19. Concrètement, ces médicaments sont susceptibles d'atténuer l'inflammation (qui est une réponse normale de l'organisme) en cas d'infection, ainsi que masquer les signes de gravité d'une infection et, potentiellement, retarder le diagnostic et la prise en charge.



Prissilia M MOUITY



