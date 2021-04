Corruption : la mairie d'Akanda au fait des mécanismes de lutte

AVANT de s'ébranler prochainement à l'intérieur du pays, la campagne de sensibilisation des agents publics municipaux sur les mécanismes de lutte contre la corruption a marqué hier un arrêt à la mairie d'Akanda. Pour le ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance, Francis Nkea Ndzigue, il s'agit de rappeler la politique du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Une politique qui ne se limite pas qu'aux procédures judiciaires connues telle l'opération "Mamba" ou "Scorpion".

Elle intègre, en effet, en amont la pédagogie, elle-même faite de sensibilisation et de formation. Le dernier vocable sous-tendant ainsi que l'agent public sache exactement les règles, les comportements et faits constitutifs de l'infraction de corruption. Pour le cas des municipalités, Nkea-Ndzigue prend exemple sur les élus arrivés en fin de mandat qui emporteraient ou s'approprieraient leur véhicule de service. ''Ce comportement est constitutif de corruption.''

Après la pédagogie, il y a le contrôle avec les organes en charge de ce volet : les inspecteurs généraux et surtout l’Autorité nationale de vérification et d’audit (Anavea). " L'Anavea a la charge pour des mairies comme la vôtre, de vérifier si l’impôt municipal a été collecté et dans quelle caisse il a été versé ; si la collectivité a bénéficié d’une subvention et en quoi elle a servi'', a éclairé le ministre.