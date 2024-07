Ygidimo : déjà 268 jeunes filles-mères formées aux métiers du digital

Le Programme Young girl digital mother (Ygidimo) vise à former 500 jeunes filles-mères gabonaises aux métiers du digital à l’horizon 2025.

Il est question, via des formations au leadership, au développement de la mentalité, à la gestion durable d'une activité génératrice de revenus et à l'informatique de gestion de les rendre autonomes et capables de se prendre en charge.

À ce jour, le programme, porté par Akewa accélérateur, a déjà formé 268 jeunes filles-mères dont 40 d'entre elles ont pu développer leur AGR. Certaines autres ont pu s'insérer dans des entreprises comme employées ou consultante en marketing digital.

D'autres encore qui avaient déjà leur AGR ont réussi à les booster grâce à ce programme. C'est le cas de Aïcha Urmak, confectionneuse de tapis en laine faits à la main.

Après son passage au programme Ygidimo, elle a intégré des outils digitaux pour développer son activité.

'' Aujourd'hui grâce au programme, je me considère comme une entrepreneure en confection de tapis en laine fait à la main. J'ai créé mon logo, ma page Facebook (Aïcha Disign) et je fais des publicités de temps en temps. J'ai également créé mon packaging pour les livraisons de mes tapis et j'ai des clients très satisfaits à la livraison de leurs tapis'', s'enorgueillit-elle.

La 4e cohorte de ce programme Ygidimo a donc été lancée samedi 29 juin dernier au sein d'une grande école de la place. Elles seront 50 jeunes fillesmères à être formées durant trois mois par les partenaires au programme.

Elles recevront des formations en informatique et bureautique, en marketing digital et entrepreneuriat.

Particularité de cette édition : trois lauréates re ce vront au ter me de la formation des fonds d'amorçage pour développer leurs activités.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon