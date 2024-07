Tournée républicaine/Okondja : Oligui Nguema séduit la ville "frondeuse"

Malgré l'arrivée, quelque peu tardive du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, la place des fêtes d'Okondja était pleine à craquer hier. Tout le gotha politico-administratif de la ville a répondu présent. À commencer par les dignitaires Jean-Pierre Leboumba Lepandou et Paul Toungui.

En foulant le sol d'Okondja, le numéro un gabonais s'est offert un bain de foule qui s'est achevé par des chaleureuses accolades avec ces deux dignitaires cités ci-dessus.

Comme en pareille circonstance, les attributs de la chefferie ont été remis à cet hôte de marque. À la suite dudit rituel, des présents ont été remis à la première dame, Zita.

Pour lancer cette cérémonie républicaine, l'hymne national, chanté en langue Obamba, à été exécuté. Donnant lieu à une vague d'applaudissements.

Le mot de circonstance de la déléguée spéciale, Marie-Hélène Mbele-Lekosso, a constitué l'autre temps fort du séjour du président de la République à Okondja. Occasion pour elle de lui souhaiter la bienvenue en terre ''lobikamoise'', considérée à tort ou raison comme le ''grenier du Haut-Ogooué''. Avant de porter à son attention les problèmes de sa cité.

"Comme partout dans le Gabon, les populations vivent les mêmes problèmes et aspirent au changement", a-t-elle déclaré. Citant par la suite des doléances générales et spécifiques. Au terme de son discours, elle a remis les clés de la ville à son principal interlocuteur qui à son tour, les a transmises à son épouse.

S'en est suivie la prise de parole du premier magistrat du Gabon. D'entrée, il s'est réjoui de la mobilisation.

"Il y a 14 ans que je n'ai plus jamais vu autant de monde sur cette place de l'indépendance (…). Aujourd'hui je retrouve ce sourire des fils et filles d'Okondja", s'est-il réjoui. Avant de renchérir : "C'est avec une joie particulière que je suis chez moi à Okondja, sur mes terres". Non sans rendre hommage aux defunts Jérôme Okinda et Jean-Felix Mamalepot.

Au cours de cet exercice, le chef de l'Etat n'a pas caché l'impor tance du département dans sa vision de développement. " Le départment de la Sébé-Brikolo a une importance majeure dans le développement que nous voulons impulser dans la province", a-t-il déclaré.

Pour traduire en acte ce souhait, il a octroyé 340 millions de FCFA, destinés au développement d'Okondja. "(...) Je veux que nous puissions changer, ensemble, l'image de la ville. Pour ce faire, vous prendrez des jeunes à qui vous confiez des marchés", a-t-il ordonné.

Concernant l'interconnexion provinciale, le numéro un gabonais a annoncé, entre autres, que "les travaux des axes Okondja-Makokou et Franceville-Ondjogo sont inscrits dans les programmes prioritaires de la Transition". Et le président de la République de poursuivre : "L'objectif étant d'améliorer la mobilité des personnes vivant dans la province", a-t-il précisé.

Pour lutter contre le banditisme et réguler les flux migratoires, Brice-Clotaire Oligui Nguema a fait d'une pierre deux coups, en annonçant le renforcement des capacités de la brigade de gendarmerie d'Okondja.

Dans le même registre, il a instruit la ministre de la Défense nationale de procéder à la 3e vague de recrutements au sein des Forces de défense et de sécurité (FDS) en faveur des jeunes.

En outre, le président Oligui Nguema a exhorté les populations à faire prévaloir l'intérêt général. "Il faut rendre à chaque Gabonais sa dignité, ce qui passe par le changement des mentalités", soutient-il.

Soulignons que, le chef de l'Etat poursuit son périple altogovéen aujourd'hui . Sauf changement de dernière minute, ce sera par Akiéni, Léconi, Bongoville et Ngouoni.

Yannick Franz IGOHO

Okondja/Gabon