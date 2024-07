Tournée républicaine /Akiéni : vers l’amélioration de la desserte d’eau

Initialement prévue la veille, la visite d'État du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à Akiéni est finalement intervenue samedi en milieu de journée.

Une grande première depuis son accession à la magistrature suprême, le 30 août dernier. D’où l’accueil chaleureux qui lui a été réservé. Bain de foule, remise des attributs traditionnels de la chefferie, bref le scénario a été identique partout où il s'est rendu dans les précédentes étapes.

Sous les regards des personnalités marquantes du chef-lieu du département de Lekoni-Lekori dont les patriarches Jean-Boniface Assélé, Fabien Ombouma, la générale à la retraite Flavienne Ovouguiyissa, et les cadres comme Léon-Paul Ngoulakia, Fridolin Onguinda et bien d’autres.

Après les doléances déroulées par les porte-paroles des populations du cru, le chef de file du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) est intervenu après le rituel hommage aux illustres disparus.

Pragmatique, Brice Clotaire Oligui Nguema a cassé la tirelire. "Je mets à la disposition du département un chèque de 424 millions de FCFA", a-t-il annoncé.

Objectif : résoudre les écueils les plus urgents. Avant de prendre un engagement ferme : "Je puis vous garantir, ici et maintenant que votre département bénéficiera du programme national d'installation des pompes hydrauliques villageoises pour permettre aux populations d'accéder à l'eau potable".

Dans la foulée, il n'est pas resté insensible au chômage galopant. "S'agissant de votre sollicitation de soutenir les initiatives locales, je vous informe que la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon a été créée à cet effet. Elle financera les projets des jeunes entrepreneurs et des coopératives locales. Ses critères d'accès aux crédits seront plus souples que les banques traditionnelles", a-t-il garanti.

Avant d'ajouter : "Toutefois, les demandeurs devront présenter des projets viables et fournir un apport personnel."

Y.F.I

Akiéni/Gabon