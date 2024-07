"La Nyanga est un scandale géologique"

La concertation avec les populations de la Nyanga, dimanche en fin d'aprèsmidi dans la salle polyvalente de Tchibanga, a constitué l'ultime acte du séjour de 72 heures du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans la 5e province du Gabon.

Le numéro un gabonais, dans un jeu d'échanges qu'il affectionne et dans lequel il excelle, a d'abord tenu à remercier les populations nynoises pour la grande mobilisation et la qualité de l'accueil, avant de les rassurer qu'il a une vision claire pour le développement tous azimuts de la Nyanga, et partant de tout le Gabon.

Émerveillé, il a confié que " la province nynoise est un scandale géologique et minier ", au regard de ce dont regorgent son sol et son soussol. Pour mémoire, en 1982 une étude réalisée par le Bureau de recherche géologique et minier(BRGM), société française, affirmait cela. Ajoutant même que "la Nyanga est un cas unique en Afrique et presque rare dans le monde".

C'est tout dire ! À la demande du Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima , le ministre des Mines , Gilles Nembe a été invité à faire l'énoncé de quelques chantiers phares retenus pour booster le développement de la Nyanga, l'économie locale et nationale, et partant, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations locales par l'offre d'emploi.

Pêle mêle, le ministre des Mines a cité l'exploitation prochaine de la potasse de Ndindi et du fer de Milingui qui est "prêt à l'exploitation", a-t-il fait savoir à l'assistance.

Non sans préciser que les études préliminaires sont terminées.

Mais tout cela, selon le président Oligui Nguema, nécessite la construction du port en eau profonde de Mayumba parlequel passeront aussi, a-t-on appris, le fer de Bélinga, et une partie du manganèse.

Christian G. KOUIGA

Tchibanga/Gabon