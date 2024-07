Paulette Missambo vante l'action de la Fondation "Ma Bannière" à Strasbourg

Le Système européen de coopération a organisé récemment à Strasbourg, en France, le Forum universel de leadership féminin. Invitée à ces assises, la Première dame, Zita Oligui Nguema, a désigné la présidente du Sénat de la Transition, Paulette Missambo, pour y conduire la délégation gabonaise.

Celle-ci était composée entre autres de la ministre de l'Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq, la présidente de la Fondation "Ma bannière", Érika Darlhène Mbegniga, etc.

Intervenant à ces assises, Mme Missambo a fait un état des lieux de la situation des femmes au Gabon. Tout comme elle a souligné les progrès réalisés par le Gabon en matière de promotion de la femme, non sans mettre en lumière quelques obstacles persistants quant à l'émergence totale des femmes.

Qui réclament désormais la parité dans les instances décisionnelles. Tout en insistant sur l'importance de la formation à la citoyenneté, à l'entrepreneuriat et à la culture de la paix pour promouvoir le vivre-ensemble.

À noter par ailleurs que l'ancienne ministre d'État sous feu Omar Bongo Ondimba a magnifié le leadership exercé par la Fondation "Ma Bannière" fondée par la Première dame, Zita Oligui Nguema.

Laquelle fondation se distingue, a-t-elle déclaré, par son soutien à la jeunesse, en particulier aux jeunes filles détenues, aux jeunes victimes de la drogue et aux jeunes déscolarisés dont elle facilite la réinsertion dans la société… Sur un tout autre plan, la cheffe de la délégation gabonaise a proposé la création d'une structure onusienne dédiée à la promotion du leadership féminin visant à assurer la cohésion et le progrès par la construction d'un monde juste et égalitaire entre hommes et femmes.

Soulignons que pour sa part, la ministre Carmélia Ntoutoume Leclercq a animé une "master class" sur le leadership féminin proprement dit.

O'N.

Libreville/Gabon