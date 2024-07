Caravane médicale Sino-universitaire : Du matériel médical et des médicaments pour le CNOU

L’auditorium de l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM) a abrité mercredi 03 juillet 2024, la cérémonie officielle d’ouverture de la 4e édition de la caravane médicale Sino-Universitaire, conduite à Franceville par la 25e mission médicale chinoise dans le Haut-Ogooué.

Pour se faire, les travaux de consultation et traitement gratuit des étudiants, populations environnantes et personnels de l’USTM, ont été lancés par le préfet de la Passa, Raphaël Obali en lieu et place du gouverneur empêché. C’était en présence du Directeur général du CNOU, Colonel Barry Aliou Mbia Kombe et du vice-recteur chargé de la pédagogie, Pr Benjamin Musavu Mousavou, représentant le recteur.

Parmi les temps forts, la remise du matériel médical et des médicaments par le chef de la mission chinoise, Dong Rui au DG du CNOU ; Des projections sur la Carrie dentaire, la transmission du paludisme et bien d’autres. La caravane médicale qui se tient du 03 au 06 juillet 2024, est organisée par le CNOU en collaboration avec l’hôpital de coopération Sino-gabonaise. Elle est axée sur la prévention, le dépistage et les consultations dans plusieurs spécialités. Notamment, la chirurgie, la médecine traditionnelle chinoise, les soins dentaires, la gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie, radiologie, et infirmerie de salle d’opération. Avec des médicaments gratuits.

« Au moment où les plus hautes autorités mobilisent les stratégies de maintien de la stabilité et de la cohésion sociale, il est plus qu’impératif pour le CNOU de multiplier ses actions qui rendent effectif le contrat social qui le lie à l’étudiant. La volonté du Président de la Transition, chef de l’Etat est érigée en lettres d’or dans la charte de la transition par la nécessité d’un accompagnement permanent et durable de l’étudiant gabonais, confronté à une condition précaire. Cette caravane vise à prendre en charge l’étudiant vulnérable, pour l’accompagner dans sa condition sociale », a signifié le DG.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon