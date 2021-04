Lineph : l'inéluctable report du renouvellement du bureau exécutif

PARCE que les dispositions statutaires auraient été violées, une nouvelle date s'impose pour l'organisation de l'assemblée générale élective de la Ligue nationale et d'élite professionnelle de handball (Lineph), initialement programmée ce samedi 10 avril 2021 à Libreville.

Des avis recueillis auprès du bureau sortant, des nombreux dirigeants de clubs et à la lumière des débats très animés depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, l'absence des préalables que sont l'appel à candidature, la confirmation de la date de l'élection par la Lineph, la possession des rapports d'activité par les délégués et la tenue de l'assemblée générale ordinaire, ne pouvaient donner pour issue que le report du scrutin dont la date a été choisie et dévoilée le 27 mars dernier par la Fédération gabonaise de handball (Fégahand). Dans le cadre du renouvellement des comités directeurs des ligues provinciales, de la Lineph et enfin de la Fégahand