CEEAC : la méthodologie de travail de Gilberto Da Piedad Verissimo

Occasion pour le patron de la Commission d'appeler à plus de vigueur, de dynamisme et d’ambition pour assumer les missions régionales de l'institution sous-régionale. Dans la même foulée, le diplomate angolais exhorte la Commission à s’impliquer pleinement dans l’opérationnalisation des institutions de la nouvelle Communauté.

Objectif : proposer aux États membres le prototype d’une organisation revigorée, dynamique, innovatrice et ambitieuse, capable d’assumer pleinement ses missions régionales et contribuer à l’atteinte des objectifs d’intégration et de développement du continent africain. Pour ce faire, Gilberto Da Piedade Verissimo est d'avis que la réalisation de ce challenge passe inévitablement par l'implication du personnel en poste au siège.

Durant les cinq prochaines années, il compte s'atteler à promouvoir la coopération politique, la paix et la sécurité, le processus d’intégration des économies et des sociétés des États membres ; ainsi que le développement de mécanismes formels d’intégration sociale entre les populations, l’intégration physique et sociale, la mise en œuvre des normes communes régionales ou continentales en matière de bonne gouvernance, de respect et de protection des droits de l’Homme, et l’émergence de la Communauté dans le système international comme acteur régional crédible.