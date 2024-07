Ali Bongo Ondimba se résoud à mettre fin à sa grève de la faim

Deux semaines après avoir entamé sa grève de la faim, le président déchu Ali Bongo Ondimba a été sommé par son entourage de mettre un terme à son initiative.

Une injonction familiale à laquelle s'est plié l'ancien chef de l'État, renversé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le 30 août dernier. Néanmoins , Ali Bongo Ondimba continue de réclamer à cor et cri la libération de son épouse, Sylvia et son fils Nourredine, tous deux incarcérés pour, entre autres, falsification de la signature du chef de l'État, au lendemain de la prise de pouvoir des nouvelles autorités du pays.

Selon nos confrères de Radio France internationale (RFI) – un média par le canal duquel l'ex-homme fort du Gabon et ses conseils ont désormais décidé de communiquer, uniquement ou presque –, "son entourage l’a supplié d’arrêter.Il avait perdu du poids et sa mobilité s’était dégradée".

Toutefois, au sein de l'opinion publique, des doutes quant à la réalité de cette grève de la faim sont de plus en plus nombreux. De l'avis de nombre de Gabonais, la santé "chancelante d'Ali Bongo Ondimba", notamment depuis son accident vasculaire cérébral (AVC) ne lui permet pas, pour ainsi dire, de "tenter le diable".

D 'autres y voient par contre un véritable coup de communication, voire de bluff, finalement payant a minima. Selon des sources dignes de foi, l'ancien président, au terme des tractations et autres négociations, a obtenu la clémence des nouveaux dirigeants à l'égard de ses deux derniers fils, Jalil et Bilal.

Lesquels ont fini par quitter la résidence librevilloise de leur père pour regagner Londres où ils sont dorénavant établis.

Quant à Ali Bongo Ondimba, quasiment esseulé à son domicile, il ne subit aucune maltraitance comme promis par le nouveau président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema.

Pour preuve, son staff médical le suit de façon régulière.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon