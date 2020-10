Impôts et Douanes : qui peut-être dorénavant DG, DGA... ?

En effet, c'est à la faveur du Conseil des ministres du 2 octobre 2020 que le chef de ce département a présenté les deux projets de décrets, qui réaménagent le cadre réglementaire de l'évolution des carrières des agents de ces deux régies financières.

Le premier porte modification de certaines dispositions du décret n° 122/PR/MECIT du 28 février 2012 portant réorganisation de la direction générale des Impôts. Les dispositions des articles 3, 9, 10 et 91 de ce texte normatif réduisent ainsi le nombre d'années d'expérience professionnelle requise, afin d'accéder aux postes de responsabilité au sein de cette administration. À cet effet, au lieu de 15 ans, comme c'était encore le cas auparavant, le promu au poste de directeur général et directeur général adjoint des Impôts devrait désormais justifier d'une expérience professionnelle de 10 ans au moins. L'accès aux fonctions d'Inspecteur des services et Inspecteur des services adjoint est, quant à lui, conditionné par une expérience d'au moins 5 ans. Et non plus de 10 ans. Et pour accéder au poste de directeur dans ces administrations en charge des recettes, tout prétendant devrait désormais justifier d'un background de 5 ans au lieu de 10 ans.