Assurances : NSIA ouvre une nouvelle agence à Oloumi

NSIA, acteur majeur dans le secteur des assurances au Gabon, vient de procéder à l'ouverture de sa nouvelle agence dans la zone d'Oloumi plus précisément à Gabon Mall. Cette ouverture marque une étape importante dans la stratégie d'expansion nationale de l’assureur, visant à rapprocher ses services de ses clients et à répondre efficacement à leurs besoins.

« Avec cette nouvelle agence, NSIA poursuit son engagement à offrir des offres d’assurance de qualité, accessibles et personnalisées à tous les Gabonais. L'implantation à Oloumi s'inscrit dans une politique de proximité, permettant de mieux servir les clients locaux et de renforcer notre présence dans les zones clés du pays », a indiqué le Directeur commercial de NSIA Assurances Gabon. Depuis le début de l'année 2024, NSIA a déjà ouvert deux nouvelles agences situées à la Campagne et à Akanda.

L'agence d'Oloumi est la troisième ouverture de l'année, témoignant du dynamisme de croissance et de la volonté de NSIA de s’adapter aux besoins évolutifs de sa clientèle. « En multipliant les points de contact sur le territoire national, nous nous donnons les moyens de mieux comprendre et anticiper les évolutions du marché gabonais. Nous investissons continuellement dans la formation de nos collaborateurs et dans l'innovation pour offrir une expérience client optimisée et fluide », a-t-il souligné. NSIA a également annoncé l'ouverture prochaine de deux nouvelles agences à Makokou et à Oyem. Cette stratégie de maillage territorial vise à garantir que chaque Gabonais puisse accéder à ses offres d’assurance de manière simple et rapide, sans avoir à parcourir de longues distances. « Cette implantation dans la zone d'Oloumi n'est pas le fruit du hasard.

Elle résulte d'une analyse approfondie des besoins et des attentes des habitants et des entreprises locales. Notre approche est axée sur la personnalisation et la réactivité. Chaque client est unique, et nous mettons un point d'honneur à proposer des solutions sur mesure qui répondent à leurs exigences spécifiques. Les ouvertures prochaines prévues à Makokou et Oyem montrent notre engagement à être présents dans toutes les régions du Gabon, et nous sommes impatients de servir encore plus de Gabonais dans les mois à venir.

En conclusion, le développement stratégique de NSIA est guidé par une volonté claire : être proche de nos clients, comprendre leurs besoins, et leur offrir des solutions financières fiables et innovantes. L'agence d'Oloumi est un nouvel exemple de cet engagement, et nous sommes impatients de continuer à croître et à servir nos clients dans toutes les régions du Gabon », a indiqué le Directeur commercial de NSIA Assurances Gabon.

MSM

Libreville/Gabon