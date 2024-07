Aménagement de l’axe Nkok-Nsilé : plus que 20% des travaux à réaliser

L’on approche progressivement de la fin des travaux d’aménagement de la route Nkok-Nsilé. Lancés le 25 septembre 2020, ils sont exécutés à hauteur de 80%, selon les responsables de la Société autoroutière du Gabon (SAG).

C’est donc dire qu’il ne reste plus que 20% à réaliser pour livrer enfin ce chantier long de 81 km. Au rythme actuel, il est possible que les travaux soient achevés à la fin de cette année, pour le bonheur des usagers à la disposition desquels l’entreprise adjudicataire vient de mettre en circulation une partie de la section bitumée comprise entre Ntoum et Nkok.

C’était mercredi dernier. Actuellement, elle s’attelle à terminer la construction des ouvrages hydrauliques. Cette mise en circulation se veut conforme aux engagements pris lors de la visite du chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima, sur le chantier, en mars dernier.

Mais aussi à ceux du président-directeur général de Meridiam, Thierry Deau, auprès du président de la Transition, lors du forum Gabon-France de mai 2024. Mieux, elle constitue une étape essentielle dans la mise en œuvre du programme national des infrastructures routières.

D’autant que cette voie de communication, une fois achevée, contribuera significativement au développement économique national et régional, améliorera la mobilité des personnes et des marchandises.

Rappelons que ce projet est le fruit d’un partenariat finalisé en 2021, entre le Gabon et Meridiam. La SAG en est le maître d’ouvrage délégué. Et les travaux sont exécutés par la société Afcons.

Financés entièrement à hauteurde 600 milliards de FCFA par Meridiam, entreprise spécialisée dans le développement, le financement et la gestion de projets publics d’infrastructures, ces travaux constituent la première partie d’un projet de plus de 820 km pour relier Libreville à Franceville.

G.R.M

Libreville/Gabon