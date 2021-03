Oprag : Brice Paillat veut densifier l’activité

DANS le cadre de la mise en œuvre du dispositif de gestion des flux du terminal à conteneurs d’Owendo, le ministre des Transports, Brice Paillat, a effectué, mercredi dernier, sa première visite de terrain au sein du complexe portuaire de l’Office des ports et rades du Gabon (Oprag).

Cette tournée d’inspection s'est déroulée en présence du directeur général de l'Oprag, Apollinaire Alassa, et des directeurs généraux de la Marine marchande, Fidèle Angoue Mba, et du Conseil gabonais des chargeurs, Pierre Moïse Mba. Mais également des opérateurs économiques de la zone portuaire d’Owendo Terminal Conteneur (OCT) et du Groupe Bolloré.