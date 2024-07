Gabon : la Banque mondiale reprend ses décaissements

Après la confirmation du règlement des échéances d’impayés de 10 milliards de francs du Gabon à la Banque mondiale, l’institution de Bretton Woods va officiellement reprendre ses décaissements.

En effet, dans un communiqué de presse publié le 10 juillet 2024, la Banque mondiale a annoncé avoir levé ses sanctions contre le Gabon. "La Banque mondiale confirme avoir reçu le remboursement des créances et réaffirme son engagement à accompagner le Gabon pour promouvoir une croissance durable, résiliente et inclusive qui profitera à la population gabonaise dans les années à venir. Ensemble avec toutes les parties prenantes, la Banque mondiale travaille à la mise en œuvre effective de l’ensemble des projets de son portefeuille. Depuis 1963, le Groupe de la Banque mondiale s’est engagé auprès du Gabon pour promouvoir un développement vert et résilient pour toute la population. Son action couvre une large gamme d’interventions incluant des produits financiers, des services d’analyse et de conseil, et sa capacité à travailler avec divers partenaires ", indique le communiqué de presse.

Pour rappel, la Banque mondiale avait suspendu, le 1er juillet 2024, le droit du Gabon de procéder à des retraits au titre des prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) non encore retirés, des avances du Fonds de préparation de projets, du Fonds de développement institutionnel et de certains prêts et subventions financés par les fonds fiduciaires administrés par la BIRD.

Selon le ministère des Comptes publics, le retard observé dans le règlement des échéances dues à la Banque mondiale était lié à des raisons techniques, qui n’avaient pas permis d’honorer la totalité des engagements à la date du 30 juin 2024.

Il faut savoir qu’au 9 juillet 2024, le portefeuille de la Banque mondiale au Gabon compte trois projets actifs pour un montant total de 214,5 millions de dollars.

Le portefeuille courant des engagements de la Société financière internationale (SFI) s’élève à 111,3 millions de dollars et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga) appuie trois projets d’un encours brut total de 118,1 millions de dollars.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon