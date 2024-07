Commerce : les exportations en baisse de 25 % au 1er trimestre

Au 1er trimestre 2024, les exportations totales du Gabon ont enregistré une diminution de 24,9 % par rapport au trimestre précédent.

Selon les chiffres compilés par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF) et la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDI), cette régression s’explique par le repli de 11,8 % des exportations en direction des dix (10) premiers clients du Gabon au premier trimestre 2024, en liaison essentiellement avec les commandes de la Chine (-10,1), l’Inde (-9,9 %), les Pays- Bas (-73,7 %) et la Malaisie (-65,4 %).

Cette situation fait suite au recul des ventes du pétrole brut, des produits dérivés du pétrole et de l’huile de palme.

De plus, on note une évolution erratique des ventes à destination de Gibraltar et de la Suisse, qui ont de nouveau commandé du pétrole brut et ses produits dérivés.

Au niveau mondial, il faut savoir que l’Asie (63,8 % des parts) demeure le principal client du Gabon, suivie de l’Europe (24,2 % des parts) et de l’Amérique (7,4 % des parts).

La position de l’Asie est confortée par les commandes de la Chine, l’Inde, l’Indonésie et la Malaisie.

En effet, la Chine demeure le 1er client du Gabon devant respectivement l’Indonésie (2), l’Italie (3), l’Inde (4), le Brésil (5), la Malaisie (6), les Pays-Bas (7), Gibraltar (8), l’Australie (9) et la Suisse (10).

MSM

Libreville/Gabon