Eau potable : stocker au moins 85 % de la ressource produite

Des hauts responsables de Suez et Saint-Gobain PAM sont attendus à Libreville, en fin de semaine, pour parapher le contrat de partenariat avec la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). C’est ce que l’on apprend des sources concordantes.

Lesquelles assurent que " les deux groupes français arrivent pour apporter une assistance purement technique à la SEEG, au-delà de l’enveloppe de 118 milliards de FCFA prévue dans le cadre d’un programme quinquennal du secteur de l’eau potable ".

" De façon concrète, Saint-Gobain PAM va intervenir comme fournisseur de canalisations en fonte ductile et d’accessoires associés, au-delà des formations spécifiques à donner aux techniciens de la SEEG sur la maintenance et la pose des équipements ", explique le directeur général de la SEEG. Soulignant que " cet opérateur est un acteur mondial de référence dans les solutions complètes de canalisation en fonte ductile ".

Quant à Suez, il opérera, en tant que partenaire technique dans l’amélioration du service aux usagers et l’atteinte des objectifs de performance en matière de réduction des pertes en eau sur le réseau, d’augmentation des volumes facturés et de formation du personnel de la SEEG.

Ceci après le constat que l’eau produite n’arrive pas entièrement dans les zones destockage. Ce constat fait suite à l’audit technique réalisé avec les partenaires français, révélant que la SEEG perd plus de la moitié de l’eau qu’elle produit.

L’assistance de Suez et Saint-Gobain PAM arrive donc à point nommé, en ce sens que la SEEG devrait désormais pouvoir stocker au minimum 85 % de l’eau produite. Il faut rappeler que l’audit technique a couvert les domaines de la production, de la distribution d’eau et de la clientèle.

Suez apporterait ainsi à la SEEG une assistance technique et un transfert de compétences dans la gestion des ressources en eau, le traitement de l’eau, la maintenance des équipements et des ouvrages de production et de distribution d’eau potable, la gestion des réseaux de transport et distribution d’eau potable, la gestion de projets et de la clientèle.

Ces actions sont totalement orientées vers la satisfaction des populations quant à l’accès à l’eau potable en quantité et en qualité. Avec, à court terme, l’éradication des fuites d’eau sur les conduites de transport entre Ntoum et Libreville.

G.R.M

Libreville/Gabon