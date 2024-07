Sucre : quelles garanties pour éviter de nouvelles ruptures ?

Comment éviter une nouvelle pénurie de sucre et s’assurer définitivement de son approvisionnement régulier dans les rayons des différentes surfaces commerciales de la capitale et de l’intérieur du pays ? Cette problématique est actuellement au cœur des discussions entre le ministère du Commerce et la société " Les sucreries du Gabon " après la réception, le 10 juillet dernier, de près de 11000 tonnes de sucre en provenance du Brésil.

A cet effet, une délégation de la Direction générale du commerce, conduite par la directrice générale Zephirine Etotowa Ntutume, a effectué dernièrement une visite à la société " MFB Sucreries du Gabon " pour s’assurer de la disponibilité du sucre et retracer le circuit de distribution de ce produit très attendu par les populations gabonaises.

L’équipe a tenu une séance de travail avec les dirigeants de l’entreprise pour s’enquérir des éventuels problèmes liés à l’approvisionnement en sucre. Il ressort des échanges que le volume disponible peut couvrir les besoins du marché pour l’année. Une cargaison qui représente pas moins de 4 à 5 mois de réserve.

Cependant, le défi de la logistique reste à résoudre pour garantir un approvisionnement régulier et une disponibilité continue de ce produit sur le marché. Afin de rassurer le gouvernement sur cette question, MFB a rappelé à la Direction générale du commerce qu’elle a conclu un accord important avec New Owendo International Port (NOIP), filiale du groupe Arise Ports & Logistics , pour la sécurisation de l’approvisionnement en sucre du pays.

Pour soutenir cette ambition, l’un des deux entrepôts de NOIP sera entièrement dédié aux activités de " MFB Sucreries du Gabon ".

L’opérateur portuaire a indiqué qu’elle assurerait aussi un service de porte- à-porte pour optimiser la livraison du sucre dans le Grand Libreville et à l’intérieur du pays.

Au total , NOIP a déja réceptionné sur son quai 13200 tonnes de sucre pour le compte de son nouveau partenaire, et reste en attente des prochaines cargaisons.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon