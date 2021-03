Angola-Gabon : bien finir le travail

POUR le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2021, les Panthères du Gabon, leader (10 pts) du groupe D, affrontent ce lundi à 17 heures (heure du Gabon), au stade national du 11-Novembre de Luanda, les Palancas Negras d'Angola, derniers de la poule avec un petit point au compteur.

Les Angolais, après avoir déjà été battus à domicile par la Gambie et la RDC, voudront absolument terminer ces éliminatoires par une victoire et maintenir leur invincibilité à domicile face au Gabon.

Côté gabonais, l'enjeu est double : gagner contre les Gazelles noires et finir leader du groupe afin d'envisager un tirage au sort clément pour le premier tour de la Can à venir.

L'autre intérêt, et non des moindres, c'est le onze que devrait aligner d'entrée Patrice Neveu en l'absence de certains cadres habituels. Les Gabonais pourront en effet juger, sur un match de compétition et dans un contexte de vraie adversité, le niveau des habituels réservistes chez les Panthères.

Au niveau du gardien de but et de la défense, le technicien français devrait reconduire la base qui a affronté la RDC jeudi dernier. Avec Jean-Noël Amonome comme ultime rempart, et devant lui le quatuor Lloyd Palun-Gilchrist Nguema-Bruno Ecuele Manga-Johann Obiang, de droite à gauche. À moins de surprendre en testant dans le but le ''bleu'' Dalian Toung Allogho.