Ecofac 6 : renforcer les systèmes de gestion 

DANS le cadre de la continuité de ses travaux, le comité de suivi national du programme régional de conservation et de valorisation des écosystèmes fragilisés d'Afrique centrale (Ecofac 6) s'est réuni l'autre jeudi à Libreville.

Cette réunion de travail s'est déroulée en présence du ministre des Eaux et Forêts, Lee White, de sa collègue de l'Economie, Nicole Janine Lydie Roboty-Mbou, le secrétaire exécutif de l'ANPN, Christian Tchimanbela, de l'ambassadrice de l’Union européene, Rosario Bento Pais, et de la commissaire en charge de l’aménagement du territoire et aux infrastructures à la CEEAC, Marie-Thérèse Chantal Ngakono.