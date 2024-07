Mayumba : que de poussière !

En cette grande saison sèche, il y a près de 7000 âmes qui souffrent le martyre dans la commune de Mayumba, chef-lieu du département de la Basse-Banio.

Une localité qui présente actuellement un visage hideux à cause de la poussière notamment qui se dégage de ses rues, naguère goudronnées, mais décapées et abandonnées depuis lors en l'état sans que les populations n'en connaissent véritablement la raison.

"L'ancien goudron posé pendant l'ère Ya Mboumbou Miyakou, première personnalité politique de la contrée, avait été décapé sur ordre d'un de ses successeurs sous prétexte qu'il devait y avoir les travaux de réhabilitation dela voirie. En vain !", se désole un employé du centre médical.

"Ici, complète Flavienne, une vendeuse de poisson, les gens respirent et "mangent" la poussière qui nous provoque des maladies telles que la grippe, la toux, les infections pulmonaires, etc."

Un marin employé localement considère que Mayes-sur-mer est une belle ville. Pour lui, il suffirait de restaurer les voies urbaines afin que les populations reprennent leur vie d'antan.

Ce n'est qu'à ce prix, dit-il, que cette contrée peut encore attirer des visiteurs.

"La première et importante préoccupation des Mayésiens et Mayésiennes, c'est la restauration des voies de la ville. Il faut goudronner toutes les rues et ruelles de cette cité.Car en période de pluies, on vit dans la boue, et en saison sèche on avale de la poussière à tout instant, même lorsqu'on est sur son lit. Les enfants et les personnes du 3e âge en souffrent beaucoup. On espère que la solution à ce calvaire va être trouvée avec l'arrivée, dans la ville, du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema", espère La Roche, ancien footballeur gabonais.

Interpellé justement sur cette préoccupation pour laquelle il s'est montré sensible, lors de sa tournée républicaine à Mayumba, le président de la Transition a demandé à la population de prendre son mal en patience, tant la réhabilitation de la voirie de cette localité figure bien dans ses objectifs.

