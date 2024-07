Jonathan Ignoumba : "Nous nous sommes engagés dans un plan de construction des centres d’appui à la pêche artisanale"

L’Union : Monsieur le ministre, le département dont vous avez la charge est à sa 2e «foire aux poissons». Peut-on en savoir un peu plus sur les déterminants de cette initiative qui suscite un réel engouement des populations ?

Jonathan Ignoumba : Le gouvernement, par l’entremise de trois ministères, dont celui pour lequel j’assure les charges, a signé en février dernier avec la société IB Fish Gabon, société de droit gabonais, une convention de concession pour le développement d’un complexe industriel pour la transformation et la commercialisation des produits halieutiques. Il s’agit de la reprise de l’ancienne usine Sifrigab. Dans le cadre de cette convention, un cahier des charges autorise donc une campagne de pêche exploratoire, qui est une pêche test permettant d’ouvrir aux activités de pêche des zones souvent peu fréquentées habituellement par les navires de pêche. Ceci afin de permettre à l’armement de pêche d’identifier des zones propices à la capture des espèces ciblées, mais aussi d’identifier de nouvelles opportunités de pêche (nouvelles espèces à capturer, périodes de pêche, techniques de pêche, etc.). Ce même cahier des charges prévoit pour cette pêche exploratoire un partage de production entre l’investisseur (qui va permettre par sa vente de supporter les charges liées à l’opération) et l’État qui va disposer du produit conformément aux textes en vigueur. 20 % de ces captures ont donc été attribuées à l’État gabonais. Finalement, le chef de l’État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a décidé, en accord avec l’investisseur, de mettre à la disposition de la population gabonaise la totalité des captures, c’est-à-dire près de 120 tonnes de poisson. Vu que ce n’est pas une pêche commerciale, les coûts de l’opération sont uniquement ceux du coût de l’opération de pêche (aucune redevance à payer). La Foire a donc été choisie comme cadre par le gouvernement pour mettre à disposition des populations les produits issus de cette pêche exploratoire fournis par l’investisseur. Qui dit foire, dit prix réduits et promotion. Il se trouve qu’au cours de cette foire qui est un espace de promotion, une espèce particulière était à l’honneur : la sardinelle. C’est une espèce présente dans nos eaux à une certaine période de l’année, mais qui n’est pas très consommée par les populations gabonaises, à l’exception des populations du sud du pays qui la capturent souvent lors des opérations de pêche. Voilà les raisons qui ont soutenu notre initiative et entraîné l’engouement des populations.

Habituellement, selon l’espèce, le kilo de poisson est vendu entre 3 500 FCFA et 4 500 FCFA. Pourquoi aussi cher alors que celui vendu à 800 FCFA pendant les foires halieutiques est aussi pêché dans nos eaux ?

- Il y a la volonté du chef de l’État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a bien voulu que le prix de vente au kilogramme de ce produit soit accessible à toutes les poches. Il y a donc eu un effort de subvention à mettre à l’actif du président de la Transition, qui a souhaité que les Gabonais profitent pleinement des produits de cette pêche. L’autre raison est à trouver dans le type de pêche. Ce n’est pas une pêche commerciale, on parle de pêche exploratoire, donc pas de redevance particulière à payer. Donc les charges de cette activité de pêche sont réduites exclusivement aux coûts de l’opération de pêche (coût de carburant, alimentation des marins, etc.). Dans le cadre de la deuxième édition, l’armateur a cédé l’ensemble de ses captures, car il s’est engagé à accompagner l’État dans la lutte contre la vie chère. Il n’y a eu aucun bénéfice pour l’État dans cette foire, sauf celui de soulager un tant soit peu le panier de la ménagère gabonaise, d’où le lien de cette foire avec la lutte contre la vie chère.

Les Gabonais veulent acheter et consommer le poisson moins cher. Quelle alternative pour que le prix de 800 F (voire 1 000 F-1 500 F tout au plus) soit définitif, au lieu d’attendre l’occasion d’une foire pour se le procurer à moindre coût ?

- L’alternative pour avoir des coûts du poisson abordables et pérennes, c’est de s’attaquer premièrement à la rareté du produit en augmentant l’offre. Dans cette perspective, un accent particulier est mis sur l’amélioration des conditions de débarquement des produits halieutiques. Il faut comprendre par-là, le développement des infrastructures de débarquement de proximité telles que les centres de pêche, afin de réduire les débarquements anarchiques et clandestins. Mais également nous pensons à la maîtrise des acteurs et des circuits de distribution de ces produits. La rareté du produit augmente son coût, c’est un principe économique. Aujourd’hui, le pêcheur se plaint que les charges d’exploitation de son activité ne cessent d’augmenter, c’est le cas du prix du carburant qui représente aujourd’hui 70 % de ces charges. Cela, malheureusement, ne dépend pas de nous. Ce que nous sommes en train d’entreprendre est d’intervenir à plusieurs niveaux. Au sein de l’activité, en ouvrant la pêcherie à d’autres acteurs afin de faire jouer la concurrence et augmenter l’offre sur le marché local tout en gérant la ressource de façon responsable.

Propos recueillis par Christian G. KOUIGA

Libreville/Gabon