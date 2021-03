Covid-19 : petites interrogations autour de la vaccination

LA vaccination est un dispositif complémentaire aux mesures d'hygiène et de protection qui doivent persister dans un premier temps. Le vaccin Sinopharm est actuellement dans sa phase d'implémentation dans notre pays. Le Spoutnik-V est attendu dans les prochains jours.

La présentation du plan national de vaccination, le mercredi 24 mars à Libreville, par le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiang Ndong, et la présidente du Comité national de vaccination contre le Covid (Copivac), Pr Marielle Bouyou, a permis d'aplanir les sentiers et donner la bonne information aux petites interrogations qui persistent autour du vaccin anti-Covid.

Quelle est, par exemple, la différence entre ces vaccins, notamment en termes d'efficacité ? " Ils utilisent deux principes différents. Sinopharm est un vaccin inactivé et Spoutnik V utilise un vecteur viral. Statistiquement, leur efficacité se chiffre au-delà de 80 %. Ce qui est une norme en termes d'efficacité pour les médicaments ", explique Pr Marielle Bouyou.

Leur efficacité contre les différents variants est-elle avérée ? " Ils conservent un large spectre et protègent effectivement contre les variants ", assure le ministre de la Santé.

Les effets secondaires sont-ils redoutables ? " Il s'agit d'effets secondaires habituels des vaccins. Il n'y en a pas de spécifiques. Les plus fréquents sont les douleurs aux points d'injection, une petite fièvre qui disparaît au bout de 48 heures, des courbatures, etc. Il y a, certes, des effets secondaires plus rares, mais pas de décès liés à l'utilisation du vaccin Sinopharm", insiste la présidente du Copivac.