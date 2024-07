Banque mondiale : le Gabon règle ses impayés de 10 milliards de francs

La Banque mondiale douterait-elle de la capacité du Gabon à honorer ses engagements, même pour des sommes relativement minimes ? L’institution de Bretton Woods a annoncé, le 1er juiller 2024, avoir suspendu le droit du Gabon de procéder à des retraits au titre des prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) non encore retirés, des avances du Fonds de préparation de projets, du Fonds de développement institutionnel et de certains prêts et subventions financés par les fonds fiduciaires administrés par la BIRD.

Selon la Banque mondiale, cette suspension fait suite à des obligations impayées. Le montant des paiements en souffrance s’éleverait à environ 17 millions de dollars, soit 10 milliards de francs à la clôture des opérations le 30 juin 2024.

Interrogé sur cette curieuse suspension par L’Union, le ministère des Comptes publics a indiqué que ce retard est dû à un simple problème technique.Le règlement a bel et bien été effectué dans la journée du 2 juillet, soutient le département piloté par le ministre Charles Mba.

CLARIFICATION• " Le retard observé dans le règlement des échéances dues à la Banque mondiale est lié à des raisons techniques, qui n’ont pas permis d’honorer la totalité des engagements à la date du 30 juin 2024. A ce jour, le ministère des Comptes publics, à travers la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor, a déjà procédé au paiement de ces impayés ; et l’ensemble des échéances de dette au profit des autres créanciers multilatéraux est en cours de paiement et devrait être totalement apuré d’ici à quelques jours.

Le gouvernement de la Transition tient à rappeler qu’au lendemain du 30 août 2023, il a hérité d’une situation d’endettement considérable, dont les importants arriérés accumulés n’ont pu être intégralement apurés .

Constatant cette situation et en toute responsabilité, le gouvernement a entrepris, conformément aux très hautes instructions du président de la Transition, président de la République, chef de l’État, toutes les démarches relatives au règlement progressif de cette dette, selon une stratégie de désintéressement progressif de chaque catégorie de créanciers : les multilatéraux, les bilatéraux, les commerciaux et les créanciers intérieurs.

Suivant la stratégie arrêtée, la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor a été amenée à régler pour près de 136 milliards de FCFA de dettes de marché, pour le seul mois de juin 2024.

Le gouvernement réitère sa ferme volonté d’honorer tous ses engagements, en payant régulièrement les échéances dues aux créanciers.

Il remercie l’ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur soutien continu et réitère sa volonté de poursuivre la coopération avec tous, pour le bien-être de la population gabonaise et le développement du pays ", indique un communiqué officiel du gouvernement.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon